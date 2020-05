Vermisster Radprofi tot aufgefunden

Erfolge Johann Traxler, geboren am 6. Februar 1959 in Freistadt (OÖ), zählte in den frühen 1980er-Jahren zur heimischen Radsport-Elite. Er gewann von 1980 bis 1983 vier Etappen der Österreich-Rundfahrt. Darüber hinaus nahm er zwei Mal (1980 Moskau, 1984 Los Angeles) an Olympischen Sommerspielen teil.



Abgängig Der 52-Jährige war nach einem Burn-out zur Kur in Bad Aussee. Auf einer Radtour von Bad Goisern zurück in die Steiermark verlor sich am 11. August seine Spur.