Vermisster Pfarrer: Müsst euch keine Sorgen machen

Vom seit Freitag vermissten St. Georgener (OÖ) Pfarrprovisor, Johannes Teufl (54), fehlt nach wie vor jede Spur. Wie berichtet, hat der Franziskanermönch am Tag seines Verschwindens mehrere Briefe unter anderem an den Linzer Bischof Ludwig Schwarz, an den Personalchef für Priester, Martin Füreder und an den Pfarrgemeinderat von St. Georgen geschrieben.

"In den Briefen stand, er möchte in Ruhe über sein Priestersein nachdenken und man soll sich keine Sorgen um ihn machen", sagt Diözese-Sprecherin Gabriele Eder-Cakl. "Wären die Schreiben schon eher bei uns eingelangt, hätten wir vermutlich nie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gemacht." Von suizidären Absichten gehe man nicht aus.