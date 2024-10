Vermisste Heimbewohnerin in Oberösterreich nur noch tot aufgefunden

In Gmunden ist am Sonntag kurz vor 18.00 Uhr eine seit Donnerstagnachmittag aus einem Alten- und Pflegeheim abgängige Frau nur noch tot aufgefunden worden. Wie die Polizei informierte, lag die Pensionistin im Garten eines Einfamilienhauses. Die 86-jährige an Demenz erkrankte Frau hatte erst seit ein paar Tagen in dem Heim gelebt und das Haus verlassen, ohne dass es jemand bemerkte. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an.