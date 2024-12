Verletzte Skitourengeherin in Gosau von Hubschrauberteam gerettet

Eine 25-jährige Oberösterreicherin ist am Mittwochnachmittag bei einer Skitour in Gosau (Bezirk Gmunden) gestürzt und hat sich am Knie schwer verletzt. Da bereits die Dunkelheit einsetzte, wurde der Notarzthubschrauber "Christophorus 6" aus Salzburg alarmiert, um die Frau aus dem Bezirk Gmunden mit einem Tau rasch retten zu können.