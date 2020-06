Verhungert und verdurstet: 38 tote Hunde auf Hof gefunden

Eine schauderhafte Entdeckung musste am vergangenen Donnerstag eine Amtstierärztin bei einer Überprüfung in einem kleinen Ort im oberösterreichischen Bezirk Schärding machen. Im Obergeschoß eines Bauernhofs fand die Veterinärin insgesamt 38 tote Hunde. Die Vierbeiner waren bereits mumifiziert und teils in Plastiksäcken, teils in Boxen verpackt, berichtet auch die Kronen Zeitung.

Der Mieterin des Hauses, einer 62-jährigen Frau, waren bereits im Juni vier Hunde abgenommen worden. "Alle Tiere waren bis auf die Knochen abgemagert, voller Parasiten und nur mehr leere, leblose Hüllen", berichtet die Pfotenhilfe Lochen.