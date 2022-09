Vergewaltigungs-Prozess in Steyr: 19-Jähriger streitet Vorwurf ab

Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) laut Anklage ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen "mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt" haben soll, hat sich am Mittwoch in Steyr vor dem Schöffengericht verantworten müssen. Der Syrer leugnet die Vergewaltigung, er spricht von einvernehmlichem Sex. Der Fall hatte in Oberösterreich Wellen geschlagen, da über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war.

Alkohol war im Spiel

Die Staatsanwaltschaft hatte erklärt, dass anfangs kein ausreichender Tatverdacht vorgelegen habe, um eine Untersuchungshaft zu beantragen. Der junge Mann wurde vom Land Oberösterreich jedoch von Weyer in ein anderes Flüchtlingsquartier verlegt.

Sowohl der Syrer als auch das ukrainische Mädchen mit Familie waren im Mai in der Unterkunft in Weyer untergekommen. Am Nachmittag des 11. Mai trafen sich laut Staatsanwältin zuerst Freunde und Freundinnen der beiden, später seien auch sie dazugestoßen. Es sei Alkohol getrunken worden, dann seien der Angeklagte und die 15-Jährige für gut 30 Minuten verschwunden. In jener Zeit dürfte sich der Syrer in der Nähe von Bahngleisen, rund 250 Meter vom Spielplatz entfernt, an dem Mädchen vergangen haben.