Verfolgungsjagd mit 200 km/h: Mutmaßliche Diebe in Ried gestoppt

Eine waghalsige Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h endete am Donnerstag mit der Festnahme von drei Tatverdächtigen in Ried in der Riedmark. Die drei georgischen Staatsangehörigen stehen unter Verdacht, zuvor in Steyregg die Jacke eines polnischen Staatsbürgers mit Bargeld entwendet zu haben. Die Polizei konnte die Verdächtigen nach einer spektakulären Verfolgungsfahrt durch das Gusental an einer Straßensperre stoppen.

Diebstahl während kurzer Unachtsamkeit

Ein 47-jähriger Pole war am 9. April 2026 mit seinem Abschleppwagen nach Steyregg gefahren, um ein Fahrzeug für den Transport nach Polen zu erwerben. Nach einem erfolgreichen Kaufgespräch kehrte er zu seinem geparkten Fahrzeug zurück und legte seine Jacke mit Bargeld hinter den Fahrersitz.