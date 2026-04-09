Verfolgungsjagd in OÖ: 20-Jähriger rast mit über 100 km/h durch Orte
Eine Verkehrskontrolle in Pasching endete am Dienstagnachmittag in einer riskanten Verfolgungsfahrt. Laut Polizeibericht wollte eine Streife am 8. April gegen 17.35 Uhr auf der L1390 einen PKW anhalten. Der 20-jährige Fahrer aus Linz soll daraufhin die Flucht ergriffen haben. Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Beifahrer versuchte der mutmaßliche Flüchtige, sich der Kontrolle zu entziehen.
Rasante Flucht durch Wohngebiet
Der Wagen wurde laut Polizeiangaben über die untere Bahnstraße, den Flurweg sowie die Jetzinger Straße und anschließend querfeldein gelenkt. Der Fahrer soll dabei im Ortsgebiet Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h erreicht haben.
Die gefährliche Fahrt endete schließlich in Leonding, wo das Fahrzeug von den Beamten gestoppt werden konnte. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.
Drogenfund und Konsequenzen
Bei der anschließenden Absuche der Fluchtroute entdeckten die Polizisten einen Rucksack mit Marihuana. Der 20-jährige Lenker verweigerte nach Angaben der Polizei eine klinische Untersuchung auf Suchtgiftbeeinträchtigung. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Flucht und dem aufgefundenen Marihuana dauern an.
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