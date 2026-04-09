Verfolgungsjagd in OÖ: 20-Jähriger rast mit über 100 km/h durch Orte

Eine Verkehrskontrolle in Pasching endete am Dienstagnachmittag in einer riskanten Verfolgungsfahrt. Laut Polizeibericht wollte eine Streife am 8. April gegen 17.35 Uhr auf der L1390 einen PKW anhalten. Der 20-jährige Fahrer aus Linz soll daraufhin die Flucht ergriffen haben. Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Beifahrer versuchte der mutmaßliche Flüchtige, sich der Kontrolle zu entziehen.

Rasante Flucht durch Wohngebiet

Der Wagen wurde laut Polizeiangaben über die untere Bahnstraße, den Flurweg sowie die Jetzinger Straße und anschließend querfeldein gelenkt. Der Fahrer soll dabei im Ortsgebiet Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h erreicht haben.