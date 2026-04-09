2 Arbeiter bei Felssturz in Steyr getötet: Strafantrag gegen Beschuldigte

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel 2023, bei dem zwei Arbeiter getötet wurden, Strafantrag wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen zwei Beschuldigte eingebracht, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Es handle sich um den Seniorchef des Kärntner Unternehmens sowie einen Ziviltechniker eines Geologieunternehmens, das den Hang vor Beginn der Arbeiten untersucht hatte.

Am 8. Februar 2023 waren im Zuge von Hangsicherungsarbeiten zwei Arbeiter mit dem Abtragen eines absturzgefährdeten Felsblocks beschäftigt, als sich rund 3.000 Kubikmeter Gestein lösten und die Männer verschütteten. Die Staatsanwaltschaft Steyr hatte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, das nunmehr abgeschlossen wurde, hieß es weiter von der Staatsanwaltschaft.

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