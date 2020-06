Verdächtiger nach Banküberfall gefasst

Nach einem Banküberfall in Linz-Urfahr hat die Polizei Donnerstagmittag einen Verdächtigen in dessen Wohnung festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 22-jährigen Linzer. Er soll um 8.30 Uhr die Sparkassenfiliale in der Rudolfstraße/ Ecke Bernaschek-Platz betreten und zunächst eine Angestellte gebeten haben, ihm einen 10-Euro-Schein zu wechseln. Plötzlich bedrohte er die 28-Jährige und forderte Bares. Die Frau gab ihm Geld, der Mann ergriff die Flucht. Über eine Tatwaffe ist nichts bekannt. Die geschockte Bankmitarbeiterin gab aber an, dass sie in der Jackentasche des Mannes eine Pistole vermutete.

Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein. Schon bald konzentrierten die Beamten ihre Ermittlungen auf ein Wohnhaus in der Rudolfstraße, nur 300 Meter vom Tatort entfernt. Die Umgebung wurde abgesperrt, auch die Sondereinheit Cobra war vor Ort.

„Der Verdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen“, berichtet eine Polizeisprecherin. Auch die Raubbeute und die Kleidung, die der Mann bei dem Überfall trug, wurden sichergestellt. Kurz vor Mittag kamen Beamte mit dem 22-Jährigen, der sich unter einer Decke versteckte, aus dem Gebäude.

Erst am 6. Februar war unweit des Tatorts eine Oberbank-Filiale überfallen worden. Der Täter konnte flüchten. Die Bilder aus der Überwachungskamera zeigen einen Mann mit ähnlicher Statur und Kappe wie beim jüngsten Coup. Die Polizei wollte einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen vorerst nicht bestätigen.