Nachbar zog Mutter und zwei Kinder aus Bach

Lautstark schrien sie um Hilfe. Karl Luger, Senior-Chef des gleichnamigen Gasthauses in Uttendorf, trug gerade das Leergebinde in den Hof, als er die Hilferufe hörte. „Ich bin sofort zum Bach gerannt, hab mich am Boden gelegt, und einen nach dem anderen herausgezogen", erzählt der Lebensretter. Der Bub war zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos. Luger reagierte sofort und reanimierte das Kind. „Es war ziemlich knapp, das Kind war schon ganz weiß. Gott sei Dank kam das Wasser schnell aus dem Bauch." Laut Polizei hat der Vierjährige den Unfall unverletzt überstanden und wird auch keine Folgeschäden davontragen.