USA: Energie- und Arbeitskosten könnten steigen

Für große Teile der US-Industrie war es ein Schlag in die Magengrube. Präsident Barack Obama und die Umweltbehörde EPA hatten am Montag erklärt, den CO 2 -Ausstoß aller US-amerikanischen Kraftwerke bis 2030 um 30 Prozent senken zu wollen. Der massive Protest basiert auf der Tatsache, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Wiederauferstehung und Re-Industriealisierung der Vereinigten Staaten unter anderem auf den enorm niedrigen Energiepreisen fußt.

Derzeit ist der Industriestrompreis etwa ein Drittel günstiger als in Europa und ein Sechstel günstiger als in Asien. Aus aller Welt siedelten sich nicht zuletzt aus diesem Grund energieintensive Unternehmen wie auch beispielsweise die voestalpine mit einem 500-Millionen-Euro-Werk in Texas an.