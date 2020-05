Unzulässiger "Frauen-Rabatt"

Die Eurothermenresorts in Oberösterreich locken Senioren mit einer Ermäßigung in ihre Erholungstempel. Beim sogenannten "Senioren-Montag" gibt es einen Tageseintritt um 13 Euro – für Damen ab 60, für Herren allerdings erst ab 65 Jahren. Dass er länger warten muss, um den vergünstigten Preis in Anspruch nehmen zu können, erhitzte das Gemüt eines Pensionisten.

Der Mann sah sich gegenüber dem weiblichen Geschlecht benachteiligt und beschwerte sich bei der Gleichbehandlungskommission in Wien. Die Kommission gab ihm recht. Es handle sich um eine unmittelbare Diskriminierung, lautete die Entscheidung.