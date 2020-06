Unten Swinger, oben Flüchtlinge

Eigentlich könnten sich die Zeilinger zurücklehnen und so weitermachen wie bisher. Denn im Schoberhof, einem seit Jahren leer stehenden Gasthof mitten im 30-Einwohner-Ort, werden nun doch keine Asylwerber einquartiert werden. 50 Flüchtlinge hätten es für den Anfang sein sollen. Wie im KURIER berichtet, hatte das Land schon grünes Licht gegeben für die neue Asylunterkunft in Zeiling, Gemeinde Gampern, Bezirk Vöcklabruck.

Doch das Projekt scheiterte: Nicht am Widerstand der Ortsbewohner, sondern weil der Schoberhof nun doch in andere Hände geriet. Vielleicht kommt wieder ein Gastronomiebetrieb hinein, munkelt man im Ort. Asylwerber sollen es in keinem Fall sein, versichert der Anwalt der Investoren.