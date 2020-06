„Unser Luca wird wieder ganz gesund“

Waltraud S., die seit zwölf Jahren dass Badbuffet leitet, sah ihren Sohn auf dem Boden liegen und realisierte sofort, dass sein Zustand höchst kritisch ist. Bevor sie zu ihm in den Notarzthelikopter stieg, verständigte sie noch ihren Partner, der gerade einen Schwimm-Marathon im Attersee absolvierte. „Wir wussten, es geht um Leben und Tod – ich bin ins Auto gesprungen und nach Salzburg gerast", erinnert sich P. Auf einer Kreuzung konnte er den Helikopter beobachten, wie er beim LKH zur Landung ansetzte. „Als ich den Luca dann mit all den Schläuchen liegen gesehen hab`, ist mir fast das Herz stehen geblieben." Ärzten gelang es, die geschockten Eltern beruhigen: „Von jetzt an geht es nur noch bergauf und nicht bergab."

Von etwaigen Schuldzuweisungen an den Badbetreiber hält der 36-jährige Finanzberater nichts. „Das war Schicksal, der Luca hat durch das Aufstehen einen Fehler gemacht, für den sonst niemand etwas kann." Während der Aufwachphase habe der Sohn die Worte „das tue ich nicht mehr" gemurmelt. An den Sturz selbst scheint er sich aber nicht zu erinnern. „Inzwischen erkennt uns und seine Schwester Vanessa auch wieder – am Beginn hat er noch geglaubt, dass wir Fremde seien." Mitschüler der Volksschule Bad Goisern überreichten den Eltern am Samstag ein Plakat für Luca: „Das hat uns sehr berührt, die Anteilnahme im Ort ist allgemein groß."