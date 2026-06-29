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Oberösterreich: Kind stürzt 5 Meter tief aus Fenster
Der Siebenjährige prallte auf Beton, dürfte nach dem Unfall aber ansprechbar gewesen sein.
Ein Siebenjähriger ist am späten Sonntagabend in Pabneukirchen (Bezirk Perg) aus dem Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock gestürzt. Er fiel 5 Meter tief und prallte auf Beton auf, er dürfte nach dem Unfall ansprechbar gewesen sein.
Die Mutter verständigte die Rettung, ihr Sohn wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss zusammen mit der Mutter in ein Spital geflogen, so die Polizei Oberösterreich.
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