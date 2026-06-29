Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Rettungseinsatz

Oberösterreich: Kind stürzt 5 Meter tief aus Fenster

Der Siebenjährige prallte auf Beton, dürfte nach dem Unfall aber ansprechbar gewesen sein.
29.06.2026, 08:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rettungshubschrauber des ÖAMTC.

Ein Siebenjähriger ist am späten Sonntagabend in Pabneukirchen (Bezirk Perg) aus dem Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock gestürzt. Er fiel 5 Meter tief und prallte auf Beton auf, er dürfte nach dem Unfall ansprechbar gewesen sein. 

Explosion einer Gasflasche bei Flughafen Linz fordert sieben Verletzte

Die Mutter verständigte die Rettung, ihr Sohn wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss zusammen mit der Mutter in ein Spital geflogen, so die Polizei Oberösterreich. 

Oberösterreich
Agenturen  | 

Kommentare