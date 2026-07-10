Unfall in Hohenzell: Pkw-Lenkerin nach Traktor-Kollision verletzt

Im Gemeindegebiet von Hohenzell im Bezirk Ried im Innkreis ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18.45 Uhr kollidierten auf der Landesstraße L1075 ein Traktor und ein Pkw – die 49-jährige Lenkerin des Pkw wurde dabei verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Überholmanöver mit fatalen Folgen

Ein 35-jähriger Traktorlenker aus dem Bezirk Ried fuhr auf der L1075 in Richtung Geiersberg, als er nach links in einen Güterweg abbiegen wollte. Er hatte den Abbiegevorgang bereits eingeleitet, als die hinter ihm fahrende 49-jährige Pkw-Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Ried, zum Überholen ansetzte. Dabei dürfte sie den abbiegenden Traktor übersehen haben.