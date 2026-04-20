Autolenker in OÖ beging Fahrerflucht: Bub (11) half der Polizei

Ein Elfjähriger zeigte am Sonntag in St. Florian bei Linz bemerkenswerte Courage. Er beobachtete einen Mann, der mit seinem Auto einen Sachschadenunfall beim Ausparken verursacht hatte.

Der Lenker (86) fuhr jedoch davon, der Bub zückte sein Handy, knipste dessen Auto und alarmierte die Polizei.