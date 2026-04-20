Autolenker in OÖ beging Fahrerflucht: Bub (11) half der Polizei
Ein Elfjähriger zeigte am Sonntag in St. Florian bei Linz bemerkenswerte Courage. Er beobachtete einen Mann, der mit seinem Auto einen Sachschadenunfall beim Ausparken verursacht hatte.
Der Lenker (86) fuhr jedoch davon, der Bub zückte sein Handy, knipste dessen Auto und alarmierte die Polizei.
Der 86-Jährige hatte ein Moped gerammt und umgestoßen; der Oberösterreicher hielt zwar an und richtete es wieder auf, fuhr jedoch dann einfach weiter. Gemeldet hat er den Vorfall laut Landespolizeidirektion Oberösterreich nicht.
Hinweise führten zum Lenker
Der Schüler fotografierte den Wagen, als der Mann gerade aus dem Parkplatz fuhr und sagte der Polizei Bescheid. "Aufgrund der Hinweise des jungen Zeugen konnte der Pkw-Lenker rasch ausgeforscht werden. Er wird angezeigt", berichtete die Polizei am Montag.
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