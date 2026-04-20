Oberösterreich

Autolenker in OÖ beging Fahrerflucht: Bub (11) half der Polizei

86-Jähriger rammte Moped und fuhr weiter. Schüler fotografierte seinen Wagen und alarmierte die Exekutive.
20.04.2026, 08:23

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein Elfjähriger zeigte am Sonntag in St. Florian bei Linz bemerkenswerte Courage. Er beobachtete einen Mann, der mit seinem Auto einen Sachschadenunfall beim Ausparken verursacht hatte.

Der Lenker (86) fuhr jedoch davon, der Bub zückte sein Handy, knipste dessen Auto und alarmierte die Polizei.

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Der 86-Jährige hatte ein Moped gerammt und umgestoßen; der Oberösterreicher hielt zwar an und richtete es wieder auf, fuhr jedoch dann einfach weiter. Gemeldet hat er den Vorfall laut Landespolizeidirektion Oberösterreich nicht.

Hinweise führten zum Lenker

Der Schüler fotografierte den Wagen, als der Mann gerade aus dem Parkplatz fuhr und sagte der Polizei Bescheid. "Aufgrund der Hinweise des jungen Zeugen konnte der Pkw-Lenker rasch ausgeforscht werden. Er wird angezeigt", berichtete die Polizei am Montag.

Linz
kurier.at, eh, agenturen  | 

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