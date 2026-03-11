Frau bei Fahrerflucht-Unfall gestorben: Lenker stellt sich

Zum am Dienstagfrüh im Gemeindegebiet von Traiskirchen stattgefundenen tödlichen Unfall mit Fahrerflucht hat sich ein verdächtiger Autofahrer gemeldet. Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf erstattete am Dienstag gegen 10 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion Traiskirchen wegen eines Verkehrsunfalls mit einem Wild auf der B 17. Doch beim Unfallopfer hatte es sich um eine 45-jährige ungarische Fußgängerin gehandelt, die dabei ums Leben kam.

Das Fahrzeug habe er bereits in eine Werkstatt in Wien gestellt, erklärte der Autofahrer. Ein Fahrzeugteil, das an der Unfallörtlichkeit von Bediensteten der Polizeiinspektion Traiskirchen sichergestellt wurde, fehlte beim Unfallfahrzeug. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt. Weitere Erhebungen seien noch im Gange, teilte die Landespolizeidirektion NÖ mit.

Fahrerflucht

Wie berichtet hatte ein vorerst unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag gegen 5 Uhr in der Früh auf der B17 aus Richtung Oeynhausen kommend in Fahrtrichtung Traiskirchen im Bereich des Straßenkilometers 22,0 die Ungarin erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen.

Ein nachfolgender, 64-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Baden hat die auf der Fahrbahn liegende Frau übersehen und diese mit seinem Fahrzeug ebenfalls überrollt. Nachdem der Mann ein Holpern verspürt hatte, hielt er sofort an und entdeckte die Verunglückte. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Doch für die 45-Jährige gab es keine Rettung mehr, sie starb am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.