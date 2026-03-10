Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht fahndet die Polizei im Bezirk Baden nach einem unbekannten Fahrzeuglenker. Eine 45-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagmorgen bei dem Verkehrsunfall auf der B17 im Gemeindegebiet von Traiskirchen ums Leben gekommen. Sie war von zwei Autos überrollt worden. Die sterbende Frau wurde auf der Straße zurück gelassen.

Nach Angaben der Polizei Niederösterreich soll gegen 5 Uhr Früh ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Frau am Straßenrand erfasst haben. Der oder die Unglückslenkerin soll danach Fahrerflucht begangen haben. Ein nachfolgender 64-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden übersah die bereits auf der Fahrbahn liegende Frau und überrollte sie mit seinem Fahrzeug. Rettungskräfte alarmiert Der 64-jährige Pkw-Lenker hatte das Holpern bemerkt und seinen Wagen nach dem Zusammenstoß mit der Frau sofort angehalten. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Trotz des schnellen Eintreffens von Rettung und Notarzt starb die 45-jährige ungarische Staatsbürgerin noch an der Unfallstelle.