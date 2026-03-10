Unfälle in NÖ: Zwei Frauen von Pkw erfasst und schwer verletzt

Zwei Fußgängerinnen sind am Montag in Niederösterreich von Autos erfasst und schwer verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Ein durch Drogen beeinträchtigter Lenker stieß eine 51-Jährige auf einem Begleitweg der B37 in Gföhl (Bezirk Krems) zu Boden. In Wiener Neustadt kollidierte ein Pkw mit einer 73-Jährigen, die gerade die B17 überqueren wollte.

Die 51-Jährige aus dem Bezirk Krems war in der Katastralgemeinde Gföhleramt mit ihrer 23-jährigen Tochter Richtung Zwettl spazieren gewesen. Ein von hinten kommender 40-Jähriger erfasste die Frau mit seinem Auto. Die Mutter erlitt schwere Blessuren, ihre Tochter blieb unverletzt.

Drogen nachgewiesen

Ein Drogentest beim Lenker aus dem Bezirk Krems verlief positiv. Bei einer Untersuchung wurde eine Fahruntauglichkeit aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtgifte, Medikamente sowie Übermüdung festgestellt. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen gehen an die Staatsanwaltschaft Krems und die Bezirksverwaltungsbehörde.