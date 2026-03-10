Niederösterreich

Von Baumstamm getroffen: Forstunfall in Melk endete tödlich

Der 65-Jährige war dabei, eine Esche zu fällen. Er wurde leblos im Wald aufgefunden.
10.03.2026, 09:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein 65-Jähriger ist am Montag bei Holzschlägerungsarbeiten in Melk getötet worden. Beim Fällen einer Esche dürfte der Stamm auf den Einheimischen gefallen sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Falsche Organmandate: Bedingte Haft für Polizisten in St. Pölten

Als der Mann abends nicht nach Hause kam, wurde er im Wald leblos gefunden. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen.

Melk
Agenturen  | 

Kommentare