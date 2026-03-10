Von Baumstamm getroffen: Forstunfall in Melk endete tödlich
Der 65-Jährige war dabei, eine Esche zu fällen. Er wurde leblos im Wald aufgefunden.
Ein 65-Jähriger ist am Montag bei Holzschlägerungsarbeiten in Melk getötet worden. Beim Fällen einer Esche dürfte der Stamm auf den Einheimischen gefallen sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.
Als der Mann abends nicht nach Hause kam, wurde er im Wald leblos gefunden. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen.
