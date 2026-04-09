E-Scooter-Unfall in Dornbirn: Fahrerflucht nach Zusammenstoß

Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Dornbirn zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer 19-jährigen Fußgängerin.

Frontalzusammenstoß in der Nacht

Laut Polizeibericht war die 19-Jährige gegen 00:30 Uhr mit vier Freunden vom Marktplatz in Richtung Rathaus unterwegs. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll mit hoher Geschwindigkeit auf einem E-Scooter auf die Gruppe zugefahren sein und frontal mit der jungen Frau zusammengestoßen sein. Nach dem Zusammenstoß soll der Fahrer in Richtung Hohenems geflüchtet sein, ohne sich um das verletzte Opfer zu kümmern.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach einem Mann, der verdächtigt wird, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Er wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und trug zum Zeitpunkt des Vorfalls vermutlich eine Schildkappe, einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen E-Scooter mit blauen und grünen Lichtern handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8140 zu melden.