Vorarlberg: Betrunkener randalierte und wollte Fahrerflucht begehen
Hatte beim Einparken Motorräder beschädigt, wollte flüchten und wurde aggressiv; mehrere Anzeigen für den Schweizer.
Ein Alkoholisierter hat am späten Ostermontagnachmittag vor einem Fast-Food-Restaurant in Hard am Bodensee für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 44-jährige Schweizer wollte Fahrerflucht begehen, nachdem er beim Einparken mit seinem Auto zwei Motorräder beschädigt hatte.
Es kam zu Handgreiflichkeiten mit anderen Anwesenden. Polizisten bemerkten Alkoholgeruch, den Alkotest verweigerte der Mann aber. Weil er zunehmend aggressiv war, wurde er vorübergehend festgenommen.
Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt wegen des Verdachts der versuchten Nötigung, der versuchten Körperverletzung und des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, außerdem gibt es Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Verletzt wurde niemand.
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