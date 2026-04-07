Vorarlberg: Betrunkener randalierte und wollte Fahrerflucht begehen

Ein Alkoholisierter hat am späten Ostermontagnachmittag vor einem Fast-Food-Restaurant in Hard am Bodensee für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 44-jährige Schweizer wollte Fahrerflucht begehen, nachdem er beim Einparken mit seinem Auto zwei Motorräder beschädigt hatte.

Es kam zu Handgreiflichkeiten mit anderen Anwesenden. Polizisten bemerkten Alkoholgeruch, den Alkotest verweigerte der Mann aber. Weil er zunehmend aggressiv war, wurde er vorübergehend festgenommen.