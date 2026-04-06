18-jähriger Autofahrer krachte in Vorarlberg gegen Garagenwand

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Hard (Bezirk Bregenz) frontal gegen eine Garage gekracht. Ursache für den Unfall dürfte "nicht angepasste Geschwindigkeit" gewesen sein, informierte die Polizei. Der junge Mann geriet mit seinem Pkw ins Schleudern, nach der Kollision mit der Garage drehte sich das Auto, stieß eine Straßenlaterne nieder und prallte gegen eine Mauer. Der Lenker und seine drei Mitfahrer wurden von der Rettung mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Bei dem Unfall in der Achstraße kurz vor 21.30 Uhr wurden auch ein Maschendrahtzaun, ein Verteilerkasten sowie ein Doppelstabmattentor beschädigt. Ein Alkotest bescheinigte dem 18-Jährigen Nüchternheit.