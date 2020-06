Unerwiderte Liebe war tödlich

„Ich wollte mich umbringen und den Sebastian mit in den Tod nehmen“, erklärt Ivan. Er habe sonst kaum Freunde gehabt, der 16-Jährige sei der Einzige gewesen, der ihn verstanden habe. „Der Gedanke, ihn zu verlieren, war sehr schmerzvoll – ich hab’ mich so verletzt und verlassen gefühlt.“ Nach den tödlichen Attacken stach Ivan sich mit einem Messer in den Bauch und schnitt sich die Venen am Arm auf. „Mir ist dann schlecht geworden und ich hab’ die Rettung gerufen.“

D. präsentiert sich vor Gericht nicht als gefährlicher Gewalttäter. Er antwortet ruhig und überlegt und spricht mit leiser Stimme. Optisch wirkt der 18-Jährige deutlich jünger als anhand des Alters anzunehmen wäre. „Eigentlich ist er noch ein Kind“, behauptet Rechtsanwalt Franz Essl. Sein Mandant sei etwa sexuell völlig unerfahren. „Zwischen Sebastian und Ivan ist es zu keinem Austausch von Zärtlichkeiten gekommen.“