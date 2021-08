Gleich am ersten Tag war der Oberösterreicher in einen Massensturz verwickelt. „Da liegen 70 Fahrer übereinander.“ Eine Woche lang habe er Schmerzen gehabt, aber es sei alles relativ glimpflich ausgegangen. Nicht so für Teamkapitän Peter Sagan, der in weiterer Folge aufgeben musste. Immerhin belegte Kapitän Nummer zwei, Wilco Kelderman, im Endklassement Platz fünf.

Alles abverlangt

Teammanager Ralph Denk spricht von einer Tour, die speziell gewesen sei: „Der aggressive Fahrstil, die Intensität hat den Fahrern alles abverlangt, war für die Zuseher aber richtig attraktiv.“ Das hat Pöstlberger genauso erlebt. Es war dies seine vierte Tour, so hoch sei das Tempo noch nie gewesen. „Ich war echt baff, dass man in der dritten Woche noch so schnell Radfahren kann.“ Mit 3h 47’12’’ Rückstand auf Gesamtsieger Tadej Pogarcar aus Slowenien schloss Pöstlberger auf Platz 116 ab. „Das spielt keine Rolle“, sagt er. Vermutlich werde seine Leistung in der allgemeinen Wahrnehmung an der Platzierung gemessen, nicht jedoch in der Szene. „Das ist ein hartes Geschäft.“ Letztendlich zählten nur die Arbeit für das Team oder ein Etappensieg.