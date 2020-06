Umstrittenes Asylheim öffnet doch

Die Emotionen gingen in den vergangenen Monaten wegen eines geplanten Asylwerberheimes in Reichersberg hoch. Eine Bürgerinitiative machte mit 700 Unterschriften gegen die Einrichtung im leer stehenden „Gästehaus Hildegard“ mobil. Der Gemeinderat beschloss, dass eine Widmung als Heim für Asylsuchende im Wohngebiet rechtlich nicht zulässig sei. Doch seit Montag steht fest: Ab 29 Mai ziehen die ersten Bewohner in das Haus ein, das von der Caritas im Auftrag des Landes betrieben wird. 25 Menschen werden hier für die Dauer ihres Asylverfahrens untergebracht.

Die Wende im Fall leitete der Grundstückseigentümer ein. Er focht e die Entscheidung der Gemeinde an. Nun hob die Landesregierung den Bescheid auf. „Die Widmung im Wohngebiet ist rechtmäßig. Sie steht im Einklang mit einem Asylheim“, erklärt Harald Scheiblhofer, Sprecher des Sozialressorts.