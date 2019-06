Überlebenskampf zwischen Chance und Katastrophe

Vor drei Jahren hat die „ Weberzeile“ ihre Pforten geöffnet und sich seither als Magnet entwickelt. Hier wird ein breiter Mix aus Konsum, Gastronomie und Freizeit abgedeckt. Bürgermeister Albert Ortig ( ÖVP) sieht in dem Einkaufszentrum keine Konkurrenz zum angestammten Handel. Vielmehr ist er froh darüber, dass die „ Weberzeile“ nicht am Stadtrand oder noch weiter weg steht. „Das wäre eine Katastrophe.“ Auch Marketing-Mann Murauer sieht Rieds Chance in der Kombination: „Das Einkaufszentrum deckt den Massenkonsum ab, die Geschäfte in der Innenstadt spezialisieren sich immer mehr.“

Impulse für die Innenstadt sind bis dato jedoch nicht im erhofften Ausmaß erfolgt. Auch um Kunden der „ Weberzeile“ in die Stadt zu locken, wurden Plätze und Straße mit hohem Aufwand neu gepflastert. Unter dem Titel „Begegnungszone“ soll ein friedliches Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer stattfinden. Die Fußgänger haben auf dem Papier Vorrang, doch die Autos nehmen mehr Raum ein und sind obendrein stärker. Eine „ambivalente Sache“ nennt Bürgermeister Ortig das Verkehrsthema. Er setzt auf einen generellen Wandel in der Mobilität, denn Umbrüche seien in einer Kleinstadt nicht einfach.

„Die Lebensgewohnheiten sind immer noch stark danach ausgerichtet, dass man mit dem Auto am liebsten in das Geschäft hineinfahren würde.“ Auf dieser Meinung beruht das Rieder Konzept. In den 1980er-Jahren ging es darum, den Innenstadtverkehr neu zu ordnen. Dazu wurde auch der renommierte Verkehrsplaner Hermann Knoflacher eingeladen.