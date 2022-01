Üben Sie sich in Langsamkeit

Um es vorweg zu nehmen: Asiaten stehen genauso wie Europäer unter Erfolgsdruck und Stress. Wer kennt nicht die Bilder von überfüllten U-Bahnwaggons in Japan, in die sich die Menschenmassen drängen? Das Bahnpersonal schiebt und drückt, bis die Türen zugehen. Im Zug wird weder gesprochen noch über die Enge geklagt. Pendler haben sich mit der Situation arrangiert. Mancher nutzt die Fahrt für ein kurzes Schläfchen – denn der Mittagsschlaf gehört in Asien zum Alltag, um wieder Kraft zu tanken und den Schlafmangel auszugleichen.