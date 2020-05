Tschechien plant 79 Prozent Atomstrom

Ziemlich verärgert zeigt sich der Umweltlandesrat Rudi Anschober ( Grüne) über das zukünftige Energiekonzept Tschechiens, das Anfang 2012 beschlossen werden soll. Es besagt, dass die Atomenergie massiv ausgebaut wird. "Das ist eine gefährliche Drohung für ganz Europa. Tschechiens Regierung will sich offensichtlich als energiepolitischer Geisterfahrer profilieren."



Sechs Varianten sind aktuell in Diskussion. Laut dem Grün-Politiker deutet alles darauf hin, dass sich das sogenannte Szenario A2 (das noch als eines der moderatesten gilt) durchsetzen wird. Dieses hat zum Ziel, den Anteil der Atomenergie im Land bis 2060 von derzeit 30 Prozent schrittweise auf 79,1 Prozent auszubauen.



"Die erneuerbaren Energien sollen dagegen in 50 Jahren von 7,1 Prozent auf nur 10,6 Prozent steigen. Das ist absurd", sagt Anschober. Auch in Tschechien sind die Pläne nicht unumstritten. Selbst in einem regierungseigenen Gutachten wird dieses Energieszenario skeptisch bewertet.