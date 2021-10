In der kleinen, feinen Theateroase

Auch jede Menge Gastspiele stehen an, etwa das Gitarrenkonzert „Crossing Strings“ mit Carina Maria Lindner und Markus Schlesinger am 29. 10.. Oder die intensive, szenische Lesung „Widerstand und Auftrag“ über Pater Josef Meindls Kampf gegen die Nazis in Steyr: Bettina Buchholz spielt den mutigen Seelsorger, der den Nazis trotzte und sich für Arbeiterfamilien, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiterinnen in Steyr einsetzte.

Bettina Buchholz ist ebenfalls am 20. und 21. 11. in der Tribüne Linz zu erleben, wenn sie im Theater- und Filmprojekt „Vertrauen wie Feuer“ Frère Roger spielt. Der Gründer von Taizé war Mystiker und Friedenspreisträger, machte immer wieder auf die Kluft zwischen Arm und Reich aufmerksam. Es ging ihm um ein solidarisches Eintreten für die Benachteiligten dieser Welt.

www.tribuene-linz.at