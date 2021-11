Ein treuherziges Trio

Am Dachboden geht es rund: Nachdem die Autorin Birgit Koxeder-Hessenberger und die Illustratorin Evelyn Faulhaber ihr erstes Kinderbuch „Die Dachbodenbande. Enies Einhorn leuchtet“ 2020 herausgebracht haben, dauerte es nur knapp ein Jahr, bis der zweite Band im Frühling erschien. Eine eigene Kinderlieder-CD von Musikerin Sandra Kriechbaum rundet das Paket ab.

Kinderherzen zu berühren, ist das Ziel von drei Freundinnen aus dem Salzkammergut, die sich zu „Treuherz“ zusammengeschlossen haben. Sie sind für die Kinderbuchserie „Die Dachbodenbande“ bekannt. Während Birgit Koxeder-Hessenberger die Geschichten verfasste, widmete sich Evelyn Faulhaber den Illustrationen. „Ich arbeite mehrere Monate intensiv an einem Kinderbuch, erstelle zunächst die Charaktere und Skizzen, die ich später am Computer ausarbeite“, so Evelyn Faulhaber.