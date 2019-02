„Treiber ist die Elektrifizierung“

Die Miba AG erwirtschaftet mit Produkten wie Sinterformteilen, Motoren- und Industriegleitlager, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen einen Umsatz von 888 Millionen Euro. Das oberösterreichische Unternehmen beschäftigt an 26 Standorten 7.400 Beschäftige. F. Peter Mitterbauer, CEO der Miba AG, spricht im Interview über die neuen Trends in der Fahrzeug-Zulieferindustrie.

Nach einem steilen Aufstieg kühlt sich nun die Konjunktur ab. Welche Entwicklung erwarten Sie für die Automobilbranche?

F. Peter Mitterbauer: Es gibt eine Abflachung der Konjunktur und der Absatzzahlen im Automobilbereich, das ist aber ein normaler Zyklusverlauf. In der Automobilbranche gibt es große Anstrengungen, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Das geschieht über eine starke Entwicklung in drei Bereichen: einerseits der laufenden Optimierung der Verbrennungsmotoren, hier gibt es auch weiterhin noch viel Entwicklungspotential. Daneben in der Entwicklung der Hybrid-Technologie und des rein elektrischen Fahrens.

Welcher Trend bewegt die Zulieferindustrie derzeit?

Der größte Treiber ist sicher die Elektrifizierung. Bei der Miba sehen wir das als Chance. Hier können wir neben unserem bestehenden noch ein zusätzliches Geschäftsfeld aufbauen. Wir bieten unseren Kunden bereits heute eine Reihe an Lösungen für elektrische Antriebe an. So sind etwa Hochleistungswiderstände unserer Tochterfirma EBG in allen Fahrzeugen des weltweit größten E-Auto-Herstellers eingebaut. Und wir arbeiten mit Kunden an Kühlsystemen für Batterien in Elektroautos. Das alles sind spannende Herausforderungen.

Ist die E-Mobility die Lösung für alle Diskussionen rund um eine umweltfreundlichere Mobilität? Und was bringen neue Messverfahren wir WLTP oder auch neue Grenzwerte in Europa?

Eine faktenorientierte Diskussion mit Technologieneutralität wäre wieder dringend nötig. Die wesentliche Frage lautet doch: wie können Fahrzeuge noch umweltfreundlicher werden? Diese Frage sollten wir uns unabhängig von der Antriebstechnologie stellen. So werden wir etwa die ambitionierten CO2-Ziele nur erreichen können, wenn neben den Benzinern und den noch sehr wenigen Hybrid- und rein elektrischen Fahrzeugen auch Dieselautos mit ihrem geringen CO2-Ausstoß auf unseren Straßen unterwegs sind. Die Politik sollte sich zudem dessen bewusst sein, dass gerade Österreich ein wichtiger Standort für die Entwicklung und Produktion von Dieselmotoren ist. Darüber hinaus geht es hier um tausende Arbeitsplätze und um unseren Wohlstand.