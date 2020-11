Trautes Heim, Glück allein: Diese Branchen punkten

Die neue Küche als Kommunikationsplatz des Hauses oder Wohnung sei sehr gefragt, „da haben wir die ganzen normalen Wartezeiten von rund zwei Monaten bis zur Montage“, so Kitzberger. Das einzige Problem sei derzeit, an Elektrogeräte zu kommen: „Da gibt es wirklich Lieferschwierigkeiten. Und manche Händler schaffen jetzt einen künstlichen Engpass, um die Preise in die Höhe zu treiben. Das ist nicht in Ordnung.“

Saisonalität

„Die Menschen beschäftigen sich derzeit nicht mit Mallorca, sondern mit ihrem Eigenheim. Das war bei allen Krisen so.“ Rudolf Körber ist Marketing- und Vertriebsleiter beim oberösterreichischen Unternehmen RIKA, das bekannt ist für hochwertige Kamin- und Pelletöfen. Das erkläre auch die steigenden Umsatzzahlen: „Wir kommen gesund durch die Krise, auch deshalb, weil wir uns entschlossen haben, voll zu investieren.“ Natürlich herrsche bei der Nachfrage nach Öfen eine große Saisonalität vor, „im Juli und August kaufen einfach weniger Menschen einen Ofen als im September und Oktober.“



Energieautark

Der große Renner sei nach wie vor der Pelletofen, aufgrund des Komforts und der leichten Beschaffbarkeit des Heizstoffes. „Es gibt auch einen Trend hin zur Sprachsteuerung. Und extrem gefragt sind alle Modelle, mit denen man energieautark kochen und backen kann“, erklärt Körber. Die Investition in die eigenen vier Wände sei verständlich: „Wenn man einen Ofen kauft, ist das Geld nicht weg, sondern man bekommt etwas, das wirklich da, angreif- und nutzbar ist.“ Mit der heurigen Eröffnung eines Premium Stores in Leonding bei Linz sei man mutig gewesen, aber es habe sich ausgezahlt, sagt Körber: „2021 eröffnen wir zwei dieser Stores in Österreich, drei in Deutschland und einen in der Schweiz. Dafür suchen wir übrigens noch Partner.“

Wohnen & Schlafen

Krisengewinner ist auch das oö. Unternehmen „Grüne Erde“ mit Firmensitz in Scharnstein. Während der Lockdowns wurden und werden Produkte aus den Bereichen Wohnen und Schlafen stark nachgefragt, und dass, obwohl die 14 Geschäfte in Österreich und Deutschland zeitweise geschlossen waren.

Aufgrund der deutlich angestiegenen Online-Käufe und der telefonischen Bestellungen konnte ein Großteil der Umsätze aufgefangen werden. Im Durchschnitt wurden während des ersten Lockdowns rund 1.000 Pakete täglich ausgeliefert, rund 40 % mehr als im Vorjahr.