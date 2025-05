Aufregung in Traun (Oberösterreich), die Linz AG Gas wurde am Mittwoch zu einem Gasgebrechen alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen wurden die Feuerwehrmänner vom Einsatzleiter der Linz AG informiert, dass in dem Bereich Erdgas messbar sei.

Zehn Reihenhäuser waren unmittelbar betroffen, laut Feuerwehr Traun bestand zum Zeitpunkt der Alarmierung in einigen Bereichen akute Explosionsgefahr. Deshalb wurden die zehn Häuser umgehend Zusammenarbeit mit der Polizei Traun evakuiert.