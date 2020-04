Trainieren für den Tag X irgendwann

Von Gerhard Marschall

Verena Preiner schuftet in der Kraftkammer im Keller und spult auf dem Ergometer Kilometer ab. Zwischendurch läuft sie durch den Wald unweit ihres Hauses in Leonding nahe Linz und baut dabei Intervalletappen ein. „Auspowern“ nennt sie das.

Lukas Weißhaidinger hat sich nach Taufkirchen an der Pram im Bezirk Schärding zurückgezogen. Die Scheune auf dem Bauernhof seines Bruders Franz wurde 2014 zur Trainingshalle umgebaut. An schönen Tagen schleudert er den Diskus ins Freie, an weniger schönen in ein Netz. Zwischendurch ist Krafttraining angesagt. Die beiden haben bei der Leichtathletik-WM vorigen Herbst Bronze gewonnen, Preiner im Siebenkampf, Weißhaidinger im Diskuswurf.