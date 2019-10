Tragödie in Wels: Fallschirmspringer kollidierten - einer tot

In Wels sind am Samstagnachmittag zwei Fallschirmspringer abgestürzt. Einer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der zweite wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus Wels gebracht. Er musste an Ort und Stelle reanimiert werden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die beiden waren laut ersten Informationen in Wels Nord beim Fallschirmspringerclub gestartet. Sie stürzten dann gegen 17.30 Uhr in der Nähe eines Gartencenters bzw. in einem nahegelegenen Feld ab. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen, möglicherweise waren die beiden Sportler in der Luft kollidier. Im Einsatz waren ein Notarztfahrzeug des Roten Kreuzes, ein Rettungshubschrauber, der hausärztliche Notdienst sowie zwei Rettungsautos.