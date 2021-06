Traditionell chinesisch ins Jahr des Affen

Auf dem Programm stehen Werke mit klingenden Namen wie "Frühlingsfest-Ouvertüre", "Liebe der Schmetterlinge", "Tief in die Nacht" oder "Held des Berges".

Am Dirigentenpult steht übrigens eine Frau– Hong Xia, nationale Dirigentin ersten Ranges und ständige Dirigentin am China National Opera and Dance Drama Theater, leitet das Orchester. Ihr sehr individueller Dirigierstil wird gerne als großzügig, außergewöhnlich präzise und mit einer großen Liebe zum Detail beschrieben. Hong Xia ist sowohl in der Klassik als auch in der Moderne, in traditioneller genauso wie in symphonischer Musik zu Hause.