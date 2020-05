Toter bei Schießerei in Traun

Es hat sich offenbar einiges aufgestaut bei Johann "Hannes" N. Die Nachbarn des Arbeiters aus Traun, OÖ, berichten von Alkohol- und Beziehungsproblemen, auch von möglichen Depressionen. Die Tat kann sich trotzdem keiner erklären - auch weil N. seine Opfer wohl nicht einmal kannte.



Der 48-Jährige hat am Freitag kurz vor 22 Uhr vor dem Mehrparteienhaus, in dem er wohnt, das Feuer auf eine rumänische Familie eröffnet. Die hatte Verwandte im Haus besucht und sich gerade auf den Heimweg gemacht. Der Vater, 65, wurde tödlich getroffen, seine Frau, 63, angeschossen und schwer verletzt.



Dem Sohn gelang es zunächst, zum Auto zu flüchten. N. verfolgte ihn aber und rammte ihm ein Messer in den Bauch. Der 37-Jährige schwebt wie seine Mutter in Lebensgefahr, der Zustand der beiden ist aber stabil. Der Täter ließ sich von der Polizei kurz darauf widerstandslos festnehmen.