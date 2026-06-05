Tortenkönigin: „Gehe auf die Wünsche der Kunden spezifisch ein“

Mit 20 Jahren legte Sarah Hessenberger die Meisterprüfung als Konditorin ab und gründete die Firma Das Herzstück. „Torten und Süßes mit Liebe zum Detail und einem süßen Hauch von Leidenschaft“, wie es in ihrem Prospekt heißt.

„Ich wollte immer schon mein eigener Chef sein“, sagte die 24-jährige Kirchhamerin über ihre Motivation, schon in jungen Jahren selbstständig zu werden. Sie habe das auch an ihrem Vater gesehen, der selbstständiger Zimmermann war. Warum gerade Konditorin? „Ich habe immer schon gerne gebacken und gekocht. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und das im Handwerk umsetzen.“

Die Produkte sind vielfältig. Das Tortensortiment umfasst 15 verschiedene Arten, von der Malakoff bis zur Schwarzwälder-Kirsch. Dazu kommen kleine Törtchen, Macarons und andere Naschereien. Nachdem es im Winter kaum Hochzeiten gibt, konzentriert sie sich auf Weihnachtskekse und Pralinen.