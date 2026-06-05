Tortenkönigin: „Gehe auf die Wünsche der Kunden spezifisch ein“
Bereits ihre Lehre hat sie mit Auszeichnung abgeschlossen.
Mit 20 Jahren legte Sarah Hessenberger die Meisterprüfung als Konditorin ab und gründete die Firma Das Herzstück. „Torten und Süßes mit Liebe zum Detail und einem süßen Hauch von Leidenschaft“, wie es in ihrem Prospekt heißt.
„Ich wollte immer schon mein eigener Chef sein“, sagte die 24-jährige Kirchhamerin über ihre Motivation, schon in jungen Jahren selbstständig zu werden. Sie habe das auch an ihrem Vater gesehen, der selbstständiger Zimmermann war. Warum gerade Konditorin? „Ich habe immer schon gerne gebacken und gekocht. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und das im Handwerk umsetzen.“
Die Produkte sind vielfältig. Das Tortensortiment umfasst 15 verschiedene Arten, von der Malakoff bis zur Schwarzwälder-Kirsch. Dazu kommen kleine Törtchen, Macarons und andere Naschereien. Nachdem es im Winter kaum Hochzeiten gibt, konzentriert sie sich auf Weihnachtskekse und Pralinen.
Was zeichnet Sie aus? „Ich gehe auf jeden Kunden ganz spezifisch ein. Ich bin voll mit Herz dabei und setze auf Qualität.“ Die Eier kommen von der Nachbarin, die Milch von der Gmundner Molkerei. Die Torten-Herstellung erstreckt sich über drei, vier Tage. Eine Malakoff-Torte für 12 Personen kostet
60 Euro, Motivtorten 200 Euro, eine mehrstöckige Hochzeitstorte für 80 Personen 600 Euro. Trotzdem ist es wirtschaftlich herausfordernd, Materialkosten wie Schokolade haben sich mehr als verdoppelt. „Es ist ein schwieriges Geschäft. Man steckt so viel Arbeitszeit in das Produkt, ich kann das nicht umlegen, sonst kauft es keiner mehr.“ Man müsse es gern machen. Dadurch, dass sie zu Hause wohnen und arbeiten könne, fallen keine Mietkosten an. „Deshalb geht das bei mir.“
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