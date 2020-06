Tollkühner Postler machte Bankräuber-Duo völlig konfus

Die beiden Verdächtigen – der 24-jährige Thomas C. und der 56-jährige Karl H. – bekannten sich am Donnerstag vor dem Schöffensenat schuldig. C. soll den Überfall geplant und H. als Fahrer angeheuert haben. „Eigentlich wollte ich das nicht machen, doch steter Tropfen höhlt den Stein – er hat mir 5000 Euro versprochen", behauptet H., der erst im Oktober 2011 nach einem Einbruch aus dem Gefängnis entlassen worden war.

Haupttäter Thomas C. benötigte dringend Geld. „Ich wollte meine Schulden zahlen." Auch er hat zahlreiche Verurteilungen auf dem Kerbholz. Seit seiner Kindheit wird er psychiatrisch behandelt. Die Urteile: Sechs Jahre Haft für H., sieben Jahre und acht Monate für C. Der 24-Jährige kommt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher – nicht rechtskräftig.