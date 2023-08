Tödlicher Unfall auf A8: Fehlende Rettungsgasse blockierte Feuerwehr

Das Video zeigt, wie ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr versucht, zwischen den Autos durchzukommen - Unmutsbekundungen inklusive. Ein Feuerwehrmann muss trotz Folgetonhorn aus dem Fahrzeug aussteigen und die Autolenker auf der Autobahn zum Einhalten der Rettungsgasse animieren.

Seitens der Feuerwehr wurde deshalb die schon so oft gestellte Bitte erneuert: "An dieser Stelle appellieren wir dringend zum wiederholten Male an alle Fahrzeuglenker, im Falle eines Staus unverzüglich eine Rettungsgasse zu bilden."