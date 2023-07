Tödliche Arbeitsunfälle im Wald und bei Industriebetrieb

Gleich zwei tödliche Arbeitsunfälle ereigneten sich am Dienstag beziehungsweise Mittwoch in Oberösterreich beziehungsweise in Kärnten. Zwei Männer kamen ums Leben.

Ein 34-Jähriger ist am Dienstag bei Forstarbeiten im Gemeindegebiet von Reichraming (Bezirk Steyr-Land) tödlich verunglückt. Er hängte im steilen Gelände eine gefällte Buche und Esche mit einer Stahlseilschlaufe an einer Seilwinde an.