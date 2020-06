Tod auf Mallorca: Vater fordert Aufklärung

Ich will, dass endlich die genauen Umstände rund um den Tod meines Sohnes geklärt werden – das bin ich dem Andreas einfach schuldig", sagt der Oberösterreicher Heinrich K.. Wie berichtet, ist die halb nackte Leiche des 17-Jährigen aus Mattighofen am 17. August vor dem Hotel „Obelisco" in Mallorca gefunden worden. Einem Haus, in dem er selbst nicht einquartiert war . Der Vater vermutet ein Gewaltverbrechen: „Das war kein Unfall, der Andreas ist vermutlich mit K.-o.-Tropfen betäubt und aus dem 6. Stock geworfen worden."

Genickbruch durch Unfall lautet die offizielle Todesursache. Die Familie verweist aber auf zahlreiche Unstimmigkeiten. Eine Woche lang suchten Heinrich und Hannelore K. mithilfe eines Detektivs auf der Mittelmeer-Insel nach Indizien für ihren Verdacht. „Von den spanischen Behörden hatten wir dabei keine Unterstützung, die haben uns nur Prügel vor die Füße geworfen."