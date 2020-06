Tobender Mann bedrohte Schulkinder im Bus mit Messer

Melina Hrouda und Sandro Windsteig sind Klassenkameraden. Die beiden wohnen in Steyr, sind zehn Jahre alt und gehen in die 4a der Volksschule St. Anna. Gestern Mittag fuhren sie nach Ende des Unterrichts mit einem Bus der Stadtbetriebe zum Bahnhof, wo sie in die Linie 4 Richtung Tabor umstiegen.

Noch bevor dieser Bus losfuhr, kam es zu einer gefährlichen Szene. Weil sich die Schulkinder angeblich zu laut unterhielten, schrie sie plötzlich ein Mann mit weißem Hut an. „Haltet euren Mund, sonst passiert was.“