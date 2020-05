Tierquäler reißt Katzen Schneidezähne aus

Ein unbekannter Tierhasser treibt seit fast neun Wochen in Geiersberg sein Unwesen. Am vergangenen Wochenende dürften ihm wieder zwei Katzen der Familie Reischauer in die Hände gefallen sein. Die Tiere überlebten den Anschlag zwar, doch ihnen fehlen jetzt etliche Schneidezähne.



"Die Katzen waren jeweils einen Tag verschwunden - wir haben bereits das Schlimmste befürchtet", erzählt Monika Reischauer, die mit ihrem Lebensgefährten eine Art Gnadenhof betreibt. Ihre Suche nach den vermissten Vierbeinern blieb erfolglos.