Tierhasser kickte Münsterländer 30 Meter über Steilhang

Nach dem Biss einer Schlange am Sonntag in einer Wohnung in St. Florian am Inn fehlte von dem Reptil bis Montagabend jede Spur.

Wie berichtet, war die 20-jährige Jaqueline O. am Oberschenkel leicht verletzt worden, als sie mit ihrem vier Monate alten Sohn Jan auf der Couch lag. Trotz stundenlanger Suche konnte die Schlange nicht gefunden werden. „Sie war schwarz und hatte einen weißen Streifen“, schildert O., die sich nicht mehr allein in ihre Wohnung traut. Die Nacht zum Montag verbrachten sie und ihre beiden Zwillinge in der Wohnung der Großeltern. „Die Ungewissheit darüber, wo die Schlange ist, bereitet uns große Sorge“, sagt Großvater Herbert O. Laut Experten ist eher auszuschließen, dass das Reptil bei den derzeit kühlen Temperaturen ins Freie kroch. „So lange die Schlange aber nicht gefangen ist, wäre es unverantwortlich, Jaquelines vier Monate alte Zwillinge zurück in die Wohnung zu bringen.“

Feuerwehrmänner suchten am Abend die vier Räume mit einer Wärmebildkamera ab. Bis Redaktionsschluss war die Schlange allerdings noch nicht geortet.

„Wir haben leider keinen Ansatzpunkt, wo sie sich aufhalten könnte“, sagt Feuerwehr-Chef Johann Hamminger. Heute, Dienstag, soll auch ein Kammerjäger versuchen, sie mit Hilfe eines Mausköders zu fangen.