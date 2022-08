Wie klingt eigentlich die Erde?

Projektleiter Lukas Steiner-Bauer erklärt das so: „Mit Hydrofonen und Seismometern kann man gewisse Klänge feststellen, der Erde also eine Stimme geben.“ Um so einen Tauchgang aufstellen zu können, sind mehrere Projektpartner mit an Bord. Zunächst braucht es einmal ein Gefährt, das solche Tiefen packt. Hier kommt P-63 ins Spiel: Fünfeinhalb Meter lang, zweineinhalb Meter breit und mehr als sechs Tonnen schwer ist das U-Boot des Schweizers Philippe Epelbaum, der es beim „Tiefenrausch“ pilotieren wird. Erbaut in den 1980er-Jahren, wurde es jüngst von dem Unternehmer umgerüstet und modernisiert. Das P-63 hat Platz für insgesamt fünf Personen, beim „Tiefenrausch“-Live-TV-Event werden neben der Crew auch drei Gäste mit in das Erlebnis eintauchen dürfen.