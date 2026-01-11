Stelzer: Neuer Fonds für Start-ups gemeinsam mit der Wirtschaft

Thomas Stelzer (ÖVP, 58) ist seit 2017 Landeshauptmann von Oberösterreich. KURIER: Oberösterreich war die vergangenen drei Jahre in der Rezession. Der wirtschaftliche Rückgang hängt stark mit der Schwäche Europas und der Industrie zusammen. Wie wird das weitergehen?

Thomas Stelzer: Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen und nicht wehrlos Entwicklungen zur Kenntnis nehmen. Es ist sehr wichtig, dass die Europäische Union standortpolitisch einen Turnaround vollzogen hat. Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre werden rückgängig gemacht, wie zum Beispiel das Aus für Verbrennerautos. In einem weiteren Schritt muss Europa seinen Standort schützen. Wir können nicht freien Wettbewerb spielen, während auf der einen Seite die USA Zölle für europäische Produkte verhängt und auf der anderen Seite China mit staatlich gestützten Produkten unsere Märkte überschwemmen. Was tut Oberösterreich selbst? Wir versuchen durch massive Investitionen die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Und wir investieren dort, wo wir uns einen Vorsprung erarbeiten können, also in Forschung und Entwicklung. Daher auch der Schwerpunkt Künstliche Intelligenz (KI). Wir müssen das noch besser umsetzen, damit wir uns gegenüber den Mitbewerbern Vorteile erarbeiten.

Von welchen Investitionsaufträgen des Landes reden Sie? Die reinen Investitionsmittel des Landes im Budget 2026 betragen 800 Millionen Euro. Sie betreffen den Ausbau der Kinderbetreuung, Schulbauten, Straßen, den öffentlichen Verkehr bis hin zu Spitalsbauten und Bauprojekten im Sozialbereich. Das bedeutet Aufträge in den Gemeinden. Dafür nehmen wir auch Schulden in Kauf, wobei es mir prinzipiell lieber wäre, keine Schulden zu machen. Wir haben aber die Verantwortung, zur Wirtschaftsankurbelung beizutragen. Die Künstliche Intelligenz ist von überragender Bedeutung. Sind da nicht in der Vergangenheit Fehler gemacht worden? Als der anerkannte KI-Professor Sepp Hochreiter wesentlich mehr Geld für Rechner und Personal verlangt hat, hat der damalige ÖVP-Wissenschaftsminister Martin Polaschek gemeint, das sei allein Sache der Linzer Universität, Einzelförderungen gebe es nicht. Wir als Land haben schon seit Jahren Unterstützung geleistet, damit KI aufgebaut werden konnte. Heute haben bereits 2.700 Studenten diese Studienrichtung belegt. Wir haben frühzeitig auf dieses Thema gesetzt und zum Verbleib von Professor Hochreiter in Linz wesentlich beigetragen. Auch an den Fachhochschulen haben wir einen Schwerpunkt auf KI gesetzt. Jetzt muss es uns gelingen, die Absolventen im Land zu halten. Wir wollen KI stärker in die Unternehmen und in die Produktion bringen. Aus der Forschungsleistung sollten auch Unternehmen wachsen. Wir müssen den Vorteil der KI auch am Standort ausspielen.

Wie soll die Initialzündung für Start-ups funktionieren? Für die Initialzündung gibt es Anreize genug. Dafür haben wir die Instrumente. Der entscheidende Punkt ist, wenn sie zu wachsen beginnen. Wir sind in der Upscaling-Phase nicht gut genug. Es gibt weder in Österreich noch in Europa dafür genügend Kapital. Hier bemühen wir uns sehr, gemeinsam mit Banken und der Wirtschaft einen Fonds zu gründen. Wir haben uns den Bayern-Fonds genau angesehen. Wir wollen das voranbringen, das ist ein zentraler Punkt für das heurige Jahr. Welchen Umfang soll der Fonds haben? Ich will das noch nicht beziffern. Eine wesentliche Frage ist die Struktur. Es darf nicht passieren, dass wir zu kompliziert sind. Wo es um öffentliches Geld geht, muss das kontrollierbar sein und es muss Regeln geben. Der springende Punkt ist aber, wie wir schneller werden können. Darüber diskutieren wir noch. Es ist Risikokapital, jede Unternehmensidee wird nicht aufgehen. In den USA sagt man, wenn eines von zehn Start-ups aufblüht, ist es wunderbar. Wir sehen bei unseren Start-ups, dass die Unternehmen der amerikanischen Westküste beim Abwerben sehr aktiv sind. Es muss uns gelingen, diese Unternehmen hier am Standort zu halten.